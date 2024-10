"Ella lo echó": Eva Anderson y Martín Demichelis separados

Luego de los problemas maritales de algunas parejas famosas de argentina, como el caso de Pampita con Roberto García Moritán y Wanda Nara con Mauro Icardi, ahora desde LAM, se confirmó el final de una querida pareja relacionada al mundo del fútbol y el espectáculo.

Ángel de Brito, en la noche del miércoles, sorprendió con un enigmático que a lo largo del programa de América, terminó de confirmar el final del amor entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

“Ellos están entre los 35 y 50 años. Los dos son muy famosos, pero lo de él en este momento tendría un renombre”. Y agregó que están hace mucho tiempo juntos y que tienen “varios hijos”

Luego del juego, Yanina Latorre sumó: “Se separaron en México. Cuando a ella le preguntan los íntimos, les dice que está separada. Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu, y creían que era una opereta contra River. Pero Tartu tenía razón, no era una opereta contra River”.

La panelista contó que la rubia, por una llamada telefónica, se enteró del romance con la azafata, Demichelis lo aceptó y pidió perdón: “Le llega un mensaje en Monterrey diciendo que él está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó y él se lo confesó y lo echó”.

La ex pareja aún no dio una confirmación oficial sobre su ruptura y, acerca de esto Latorre cerró aseguró que él no quiere sacar a la luz tan pronto, debido a que hace apenas un par de meses llegó a Monterrey. "No lo quiere blanquear y por eso está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa".