¡En el horno! Se conocieron los chats de Morena Rial como líder de una banda delictiva

En las últimas horas, la situación legal de Morena Rial se complicó aún más luego de la divulgación de audios y chats que la vinculan a la planificación de robos, incluso mientras cuidaba a su bebé de seis meses.

Esta evidencia fue presentada en el programa "Sálvese quien pueda" (América), conducido por Yanina Latorre, dejando en una posición crítica a la hija del periodista Jorge Rial.

En uno de los mensajes, Morena pregunta: "¿Escuchá, están seguros de que tienen esa plata? Porque si están seguros yo vuelvo. ¿Me entendés? No vamos a ir a un lugar donde no haya un peso porque me mato". Este mensaje refuerza su implicación en el robo del 18 de enero, por el que ya había sido detenida.

El periodista especializado en casos policiales, Mauro Szeta, destacó que Morena podría haber recibido información de otra banda sobre los robos. "Está preocupada por si el botín a repartir es importante o no, y eso define si se mete o no", afirmó Szeta sobre el contenido de los audios analizados.

En otro mensaje, Morena da instrucciones a un cómplice: "Eu, Alan, escuchá. Yo voy con la Luna y el bebé. Pero escuchame una cosa: pongan nafta diésel ustedes hoy. Porque nosotras pusimos ayer... Aunque sea pongan 15". La conversación evidencia su intención de participar en el delito, aun en compañía de su hijo.

Szeta también advirtió que estas nuevas pruebas podrían poner en riesgo su excarcelación. "Ella está excarcelada por cuidar a su bebé, pero eso se vuelve inválido si no demuestra interés en su cuidado", sostuvo el periodista. La situación judicial de Morena Rial sigue en evaluación y podría derivar en nuevas complicaciones legales.