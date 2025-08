Mientras Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez señalan a Wanda Nara como la responsable de la filtración del video íntimo del futbolista, la modelo uruguaya Natasha Rey sostiene lo contrario. Con seguridad, reafirma que fue ella quien lo recibió directamente de Icardi y, en una reciente entrevista con LAM (América), brindó detalles sobre su vínculo con el delantero, sumando nuevas declaraciones que vuelven a encender la polémica.

Rey explicó que su contacto con Icardi surgió a través de las redes sociales, en el marco de un “intercambio hot”. Según su relato, el diálogo terminó, pero luego el futbolista volvió a escribirle el mismo día en que el video se hizo público. “Él borra el mensaje, pero le saqué captura. Me puso: ‘No seas mala conmigo ni con mi pareja. Es un tema personal’”, detalló.

Consultada por Ángel de Brito sobre si Wanda Nara le había enviado ese contenido, Rey fue tajante: “No, a mí Wanda no me mandó ningún video. No tengo ningún contacto con ella. Solo hablaba con él”. De esta manera, desmintió las sospechas que apuntaban a la empresaria como la supuesta autora de la filtración.

En medio de la charla con el panel del programa, Natasha también hizo una declaración que involucra directamente a la actual pareja de Icardi, la China Suárez: “Hablábamos de todo”, dijo la modelo en referencia a sus intercambios con el jugador, y al ser consultada por posibles confidencias, no dudó: “Me dijo que no garcha bien”, afirmó, en relación a la actriz.

Cuando Ángel de Brito intentó precisar si la crítica de Icardi era hacia su actual pareja o hacia Wanda, Natasha respondió con una sonrisa cómplice que, sin palabras, dio a entender que hablaba de Suárez. La frase encendió la polémica en redes y sumó un nuevo capítulo al escándalo mediático que involucra a las tres figuras.

Mientras tanto, Icardi continúa mostrándose junto a la China Suárez en Turquía, donde comparten publicaciones en redes sociales que los muestran felices y apasionados, aunque, según los dichos de Rey, esa imagen podría no reflejar del todo la realidad de la pareja puertas adentro.