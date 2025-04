En medio del escándalo mediático que involucra a Lizy Tagliani y Viviana Canosa, la actriz y panelista Costa rompió el silencio luego de que la periodista la vinculara públicamente con situaciones de abuso de menores. La declaración de Canosa, emitida en su programa Viviana en Vivo (El Trece), generó fuerte repercusión y rechazo en el ambiente artístico.

Costa, integrante del programa Cortá por Lozano (Telefe), se manifestó en diálogo con los noteros Santiago Riva Roy (LAM) y Alejandro Guatti (Intrusos), donde aclaró que no vio en vivo el editorial de Canosa porque se encontraba al aire en su propio ciclo. No obstante, al ser informada del tenor de las acusaciones, fue tajante: “Es una acusación aberrante. Es absolutamente falso”.

Afectada por la situación, la actriz expresó que la polémica surgió a raíz de su respaldo público a Lizy Tagliani y reflexionó: “Tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías, porque todo esto es generado por eso. Tengo que aprender a cerrar la boca. No tengo nada para decir”.

Más adelante, visiblemente conmovida, agregó: “Esto, que para algunos es contenido para un programa, es mi vida personal y es muy doloroso. Entonces, ¿por qué tengo que pasar esta angustia?”.

El origen del conflicto

El lunes 14 de abril, en el inicio de su programa, Viviana Canosa anunció que llevará a Lizy Tagliani a la Justicia y lanzó un editorial cargado de acusaciones. Además de cuestionar la vida personal de la comediante, mencionó a Costa y deslizó comentarios que fueron interpretados como una imputación directa por abuso de menores.

“Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y que me llegaron. No voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, aseguró la conductora, anticipando una presentación judicial prevista para el miércoles 16. En ese contexto, y al referirse a Costa, añadió: “Te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal en el que trabajás. Porque me dijeron que te encantan los pebetes”, frase que provocó rechazo inmediato en redes y en el medio artístico.

Además, Canosa aludió a supuestas situaciones vividas durante una obra teatral en la que participó Costa, afirmando que había sido separada del elenco por comportamientos indebidos. “Entrabas al camarín de un bailarín y lo acosabas”, afirmó Canosa, y luego sugirió que, de comprobarse esas conductas, podrían haber involucrado a menores de edad: “Si te comportabas así con uno mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o 14. Qué oscura se te viene la noche”, disparó.

Hasta el momento, no hay denuncias formales contra Costa ni elementos judiciales que respalden las afirmaciones de Canosa. Desde el entorno de la actriz, aseguran que evalúan acciones legales por calumnias e injurias.