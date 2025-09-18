"Esa herida que no cierra": la hija de Sergio Denis se refirió a la caída de Cathy Fulop

Una caída sin consecuencias graves, fue la que sufrió Catherine Fulop en un show de Erreway. A partir de ese hecho se desató un debate urgente y doloroso.

Como era de esperar, este incidente reavivó la herida de Bárbara Hoffmann, la hija del fallecido Sergio Denis, quien usó sus redes sociales para lanzar un fuerte pedido de justicia y seguridad para los artistas.

A través de su cuenta de Instagram, Hoffmann compartió su indignación: "Nada más triste que recibir esta noticia y seguir sintiendo la impotencia de que, a pesar de que mi papá perdió la vida, aún se descuide a los artistas en muchos escenarios de nuestro país".

Una herida que no cicatriza

La hija de Denis no dudó en recordar la tragedia de su padre, quien cayó desde un escenario en 2019, sufriendo heridas mortales. En su reflexión, Bárbara lamentó que se sigan tomando a la ligera los riesgos en la industria y que la justicia no actúe.

"Esa herida que no cierra", así definió el dolor que siente al ver que, a seis años del accidente de su padre, las tragedias se repiten. Concluyó su mensaje exigiendo que los familiares de las víctimas no sean revictimizados y que se asegure de una vez por todas la seguridad de los artistas.