"Está destrozado": Benjamín Vicuña no podría acercarse a sus hijos

Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. En las últimas horas, la actriz viajó a Turquía para acompañar al futbolista Mauro Icardi, pero lo hizo sin sus hijos, quienes permanecieron en Argentina junto a su familia. Según trascendió, Vicuña había revocado el permiso de viaje de los menores y en los días siguientes no logró tener contacto con ellos, lo que desencadenó una situación de tensión e incertidumbre.

De acuerdo con lo relatado por Ángel de Brito en LAM, el actor chileno se encuentra "destrozado" por los posteos recientes de la China y denunció que no pudo ver a sus hijos durante tres días, a pesar de que le correspondía tenerlos. “Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y su abogado no responde”, detalló el conductor.

Ante la falta de contacto, Vicuña se presentó personalmente en el domicilio donde estarían los niños, pero no obtuvo respuesta. “Nadie le abrió la puerta y el encargado del edificio le dijo que no sabía nada”, agregó De Brito. Como consecuencia, el actor se dirigió a una comisaría para notificar lo sucedido. “Fue a denunciar el impedimento de contacto. Incluso hay un video de él en la puerta de la casa de la madre de los chicos”, indicó el periodista.

Aunque en la comisaría no realizó una denuncia formal, le habrían sugerido iniciar una acción penal, algo que su abogado tenía previsto gestionar al día siguiente. Más tarde, trascendió que Vicuña pudo finalmente reencontrarse con sus hijos. Según el abogado consultado por LAM, los menores estaban cenando con él al cierre del día.

Mientras tanto, la China Suárez compartió en sus redes sociales imágenes de sus hijos con su familia en Argentina, agradeciendo su contención. Desde Estambul, también expresó su malestar por la exposición mediática del conflicto, acusando a Vicuña de filtrar información selectivamente a periodistas, en especial a los equipos de LAM e Intrusos.

“Vicuña y la China no se hablan. Solo se comunican a través de abogados”, aseguró De Brito, quien también explicó que finalmente el actor desistió de avanzar con la denuncia penal, aunque su abogado se presentará ante un tribunal de familia para dejar constancia de que durante al menos nueve horas no supo el paradero de los menores.

La situación, cargada de tensión, suma un nuevo capítulo a la conflictiva relación entre los actores, que ya ha tenido varios episodios de exposición pública y conflictos legales.