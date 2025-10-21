“Está podrido”: nuevas internas y quejas en MasterChef Celebrity

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity no solo dejó fuera a Jorge “Roña” Castro, sino que también encendió una nueva interna dentro del reality de Telefe. Según reveló Marina Calabró en su columna de espectáculos en Lape Club Social Informativo (América TV), Luis Ventura estaría atravesando un clima tenso detrás de cámaras.

“Son más vivos que el hambre, lo dejaron a Ventura en el versus con el Roña para aguantar el corte. Luis estuvo mejor con las albóndigas, pero la cara le jugó en contra”, explicó la periodista, en referencia al duelo que terminó con la eliminación del exboxeador.

Calabró también reveló el fastidio del periodista por los comentarios que lo vinculan con los premios Martín Fierro: “Está cansado de que le reclamen. Él dice ‘yo soy un voto de más de cien, pero me hacen la fama de que manejo todo’. Queda como que si te cae bien, te da un premio, y si no, te baja la térmica”, relató la panelista, aludiendo al cruce reciente que Ventura tuvo con Wanda Nara tras la última entrega de los Martín Fierro.

Luego del episodio, el conductor de Secretos Verdaderos no se quedó callado y lanzó una frase que dejó entrever su enojo con el jurado del certamen: “A veces hay un verdugo que disfruta del momento en que el reo sufre. Y eso no está bien”. Más desafiante que nunca, Ventura adelantó que planea cambiar su estrategia dentro del reality: “A partir de ahora, voy a jugar por dos puntas. Ahora me van a conocer. No sé si no llevo un maletín lleno de videos a la próxima gala”, advirtió con ironía.

La salida del Roña Castro, sin embargo, no pasó inadvertida entre los seguidores del programa, que expresaron en redes sociales su disconformidad con la decisión del jurado. Muchos coincidieron en que el periodista era quien debía abandonar la competencia.

La tensión crece y promete más capítulos en esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde los sabores parecen quedar en segundo plano frente al condimento favorito del público: el escándalo.