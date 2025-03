"Estaba muy angustiado": Alfredo Casero recibió el alta médica

Alfredo Casero recibió el alta médica el pasado viernes 21 de marzo tras permanecer cuatro días internado en la Clínica San Camilo, en Caballito, por complicaciones derivadas de una cirugía de cadera programada. Tras su recuperación, el actor habló con LAM y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

“Estoy tratando de empezar la rehabilitación de la cadera. No me morí, era algo programado, pero como nunca digo nada y vinimos a las 6 de la mañana, pareció urgente”, explicó Casero. Además, contó que el alta se demoró por controles médicos: “Con 36.9 de temperatura no te dejan salir hasta que esté todo como ellos quieren. La verdad, me atendieron muy bien. Ahora tengo un parche de morfina, pero ya está todo bien".

El actor también agradeció las muestras de cariño del público y sus seguidores. "El cariño que me tiene la gente es inamovible. No pudimos terminar la obra en marzo porque no podía más, pero en abril la retomo", afirmó.

Por último, Casero reconoció haber estado angustiado por la operación, pero se mostró optimista y con ganas de volver al teatro: "Quédense tranquilos que sigo rompiendo las bolas y haciéndolos reír. Quiero volver".