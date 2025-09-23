“Estoy muy emocionada”: Pampita recuperó los recuerdos de su hija Blanca

La desesperada súplica de Pampita en redes sociales, tras el robo de su casa, tuvo un desenlace emotivo. Lo que para los delincuentes era un botín de objetos de valor, para la modelo eran los tesoros más preciados: los teléfonos con las fotos y videos de su hija Blanca, quien falleció en 2012. Sus ruegos, junto al apoyo de su hermano Guillermo, no tardaron en surtir efecto.

"Sólo les pido a las personas que se llevaron las cosas, lo único de valor para mí son las fotos y videos de mi hija que están en unos teléfonos", había rogado la conductora y modelo. La súplica no cayó en saco roto. Apenas unas horas después de su pedido público, los dispositivos que guardaban los recuerdos de su hija fueron devueltos.

El rol clave de un "héroe anónimo"

La noticia la confirmaron en el programa televisivo Los Profesionales de Siempre, donde un panelista experto en policiales reveló el "puente" que permitió la devolución: "Dos personas de Avellaneda se comunicaron con Pampita y le devolvieron los cuatro teléfonos de la nena", aseguró. La entrega se gestionó a través del abogado de la modelo, Fernando Burlando, manteniendo a la policía al margen del operativo.

En un giro inesperado, Clarin logró hablar con Gastón, uno de los obreros que encontró los aparatos: "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", relató. Gastón, que trabaja en ferrocarriles, explicó que encontraron la caja con los teléfonos en una calle cerrada de Lanús o Avellaneda. "Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos", precisó. La honestidad de estos trabajadores fue la clave para el final feliz de esta historia.

"Escuchar la risa de esa persona que tanto amamos"

La emoción desbordó a Pampita al confirmar la noticia en el programa Rumis: "Puedo confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos... Ay, disculpen que estoy emocionada", dijo entre lágrimas.

La modelo explicó la importancia de los dispositivos. "Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos", expresó. Aclaró que, debido a que eran modelos muy antiguos, no había manera de transferir el material. "Yo ya había estado con especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos. Es más, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos", reveló, confirmando la única razón por la que atesoraba esos aparatos obsoletos.

Esta historia, que comenzó con un robo, se transformó en un conmovedor ejemplo de empatía y honestidad, devolviéndole a una madre los recuerdos más preciados de su hija.