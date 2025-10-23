“Estoy perfecta, gracias”: reapareció Lowrdez de Bandana

En medio de la grave denuncia por averiguación de paradero presentada por su madre, la cantante Lowrdez Fernández de Bandana reapareció a través de sus redes sociales con un críptico video que, lejos de llevar calma, generó mayor preocupación entre sus seguidores.

La artista se mostró en un breve clip con la intención de desmentir su desaparición, ocurrida en el marco de una supuesta situación de violencia de género con su pareja. Sin embargo, las condiciones de la filmación solo profundizaron el misterio.

Video a oscuras, voz quebrada y fallas técnicas

Lowrdez aparece en el video casi a oscuras, con un tono de voz que se percibe notoriamente quebrado y balbuceante. La cantante arranca la grabación manifestando sorpresa por la cantidad de llamadas recibidas y atribuye su incomunicación a un estado gripal que la ha mantenido en cama desde el lunes.

El material audiovisual presenta fallas evidentes: el video se corta intermitentemente y la voz se desincroniza de la imagen, dificultando la comprensión de las frases.

Al finalizar, y con un hilo de voz, se le escucha decir: "No puedo creerlo, esto es terrible, gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, estoy bien, estoy perfecta gracias".

Inmediatamente después de la publicación, la sección de comentarios se inundó de mensajes de usuarios que expresaron su alarma. Lejos de tranquilizarse, los fans cuestionaron el estado en el que se grabó el posteo, la escasa calidad de la imagen y la visible fragilidad de Lowrdez, aumentando las sospechas en torno a su situación real. El entorno de la cantante continúa bajo la lupa mientras la Justicia intenta esclarecer los hechos.

Repercusiones en las redes

Como era de esperar, las redes sociales se expresaron, en distintas formas, sobre las novedades de la popular cantante.

Nota en desarrollo.