“Estoy re asustada”: la frase de Virginia Gallardo después de las elecciones en Buenos Aires

Tras la derrota de Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el pasado domingo 7 de septiembre, una de las voces que salió a hablar fue la de Virginia Gallardo, ex alumna del mandatario y reciente incorporación a La Libertad Avanza.

La correntina, conocida por su participación en Bailando por un Sueño y por su relación con Ricardo Fort, dejó atrás el mundo del espectáculo para dedicarse a la maternidad y a roles como panelista en televisión. Sin embargo, su vínculo con la economía la conecta desde hace años con Milei, a quien conoció en ese ámbito académico, y hoy busca un nuevo rumbo como candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En diálogo con Mariano Iúdica, Gallardo reconoció el desafío que enfrenta: “Es un desafío importante. Puedo no ser electa, lo tengo clarísimo”. Y agregó: “Tengo que morir con la mía como morí siempre. Estoy convencida de lo que quiero hacer, de cómo soy. Me asusta la política argentina, mucho. Todo lo que veo me genera por un lado ganas de quedarme y por otro de alejarme”.

Gallardo relató que desde su postulación recibió críticas y hasta fue tildada de “ñoqui”. Sin embargo, aseguró que vive este momento como una oportunidad para unir sus dos identidades: la joven correntina y la mujer formada en Buenos Aires. “Es una alegría volver a representar a mi pueblo, volver a mi casa, ir a encontrarme con mi gente”, expresó.

Respecto a su estilo en política, fue categórica: “Está mal la agresión, la violencia, la falta de respeto. Siempre sobreviví trabajando y respetando a mis compañeros. En política pretendo ser igual: consensuar, hablar. Muchos dicen que me quieren porque soy un termo que levanta la mano, pero no es mi caso”.

Finalmente, dejó en claro su apoyo al presidente: “Me embandero con un partido que encabeza Javier Milei. Confío en él, creo en él, sé de sus buenas intenciones. Pero también hablo con la gente y sé que las necesidades existen. Me fueron a buscar y acepté el desafío”.