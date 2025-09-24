¿Evangelina Anderson conquistó a Eros Ramazzotti?

La escena duró segundos, pero encendió las redes sociales y se convirtió en el tema de la semana: un video viral que muestra a Eros Ramazzotti intentando, supuestamente, besar a Evangelina Anderson en un evento privado en Milán en el contexto de la Semana de la moda de Milán.

En la filmación, en el que se ve al cantante italiano acercándose a la modelo y a ella esquivando el gesto, generó un gran revuelo en plataformas como Instagram y TikTok, con medios internacionales haciéndose eco del debate.

Frente a la ola de especulaciones, el intérprete de "La cosa más bella" decidió cortar de raíz los rumores. En un audio enviado al programa de radio Pan y Circo, Ramazzotti se refirió al incidente con humor y en una mezcla de italiano y español expresó: "Hola a todos, soy Eros. Ahora saben que toda la Argentina está hablando de un beso divertente con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie. Un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina”, expresó el músico.

Su declaración, lejos de cerrar el tema, añadió leña al fuego. Los usuarios de redes sociales reaccionaron con ingenio a su forma de referirse a Anderson, una figura conocida en el espectáculo argentino, como "la chica". De inmediato comenzaron a surgir variados comentarios a favor y en contra del cantante internacional: “Con ‘la chica’ jajajajaj, me mata Eros” y “Dejen vivir y que la gente se divierta, la vida es corta”, entre otros.

Otras versiones

Para sumar claridad al episodio, Milca Gili, amiga íntima de Ramazzotti y presente en el encuentro, ofreció su versión de los hechos. En diálogo con el programa de América, Desayuno Americano, Gili desmintió categóricamente cualquier intención romántica: "Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos", aseguró.

Según Gili, el gesto de Ramazzotti en la puerta de su casa fue un intento de broma. "Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió bien, pero no fue con mala intención”, explicó, tratando de desdramatizar el momento. A pesar de sus palabras, una publicación que la propia Gili hizo en Instagram con la frase “Alguien se enamoró…” alimentó las especulaciones.

Por su parte, Evangelina Anderson, habituada a los rumores sobre su vida privada, optó por mantenerse al margen de la polémica y disfrutar de su estadía en Europa con amigos.