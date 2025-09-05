La relación entre el futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole, confirmada hace apenas trece días, parece haber llegado a su fin. La sorpresiva eliminación de todas las fotografías conjuntas en sus perfiles de Instagram ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible ruptura.

El detonante de la controversia fue el accionar de Yamal, quien no solo borró las fotos con la cantante, sino que también cambió su foto de perfil y dejó únicamente su biografía con el mensaje "God bless me". Estas acciones, interpretadas por sus seguidores como una señal de distanciamiento, no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos.

Un romance fugaz

La pareja había oficializado su romance el pasado 25 de agosto, cuando el futbolista compartió una foto de ambos tomados de la mano, rodeados de rosas y globos. Esta publicación puso fin a semanas de rumores que se habían intensificado tras la presencia de Nicki Nicole en el cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, luciendo la camiseta con el dorsal 10.

La noticia de la supuesta ruptura generó un revuelo inmediato en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre la incertidumbre y la especulación sobre los motivos del quiebre. En medio de este escenario, el periodista español Jordi Martin, conocido por su cobertura de la separación de Shakira y Gerard Piqué, añadió un nuevo y explosivo ingrediente a la historia.

La versión de terceros en discordia

Según Martin, la cantante se habría mudado a la casa de Yamal en Barcelona, pero un viaje a Argentina habría coincidido con una escapada del futbolista a Sevilla y Marbella. El paparazzi afirmó que Yamal, junto a un grupo de amigos, habría "contratado" a "muchas, muchas chicas" para fiestas privadas. "La última vez que fotografié a Lamine Yamal en una de sus fiestas en Barcelona había 70 chicas", aseguró Martin en sus redes sociales, avivando aún más los rumores de infidelidad.

Mientras tanto, Yamal, concentrado con la selección española, se ha mantenido al margen de las especulaciones. "Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él", declaró el futbolista. "No me importa lo que diga la gente... Sigo mi camino y mi mentalidad, y creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí".

Hasta el momento, ni el futbolista ni la cantante han dado declaraciones oficiales sobre la situación. Sus seguidores, y el mundo del espectáculo, esperan un pronunciamiento que aclare si esta historia de amor, que nació y se apagó en menos de dos semanas, ha llegado a su fin.