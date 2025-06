¿Fin de una era? Lali Espósito marcó distancia de la China Suárez y se mostró cerca de Wanda Nara

En tiempos en los que las amistades en el mundo del espectáculo parecen tan volátiles como los trending topics, Lali Espósito sorprendió al referirse públicamente a su vínculo con Eugenia “la China” Suárez, dejando en claro que, aunque le guarda cariño, ya no son cercanas.

La cantante y actriz brindó una entrevista a Infobae, donde fue consultada por Tatiana Schapiro acerca de un posible encuentro en plan de parejas con Pedro Rosemblat, Mauro Icardi y la China Suárez.

Lejos de sumarse a la idea, Lali respondió con firmeza: “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”.

Si bien aclaró que no hubo ningún conflicto entre ambas, sí dejó entrever que sus caminos se fueron distanciando con el tiempo: “Si me la cruzo en un cumple, nos quedamos charlando y le pregunto cómo están sus hijos, cómo andan sus cosas”, dijo, en un tono cordial pero distante.

Pero la entrevista no terminó ahí. Lali también tuvo un gesto que no pasó desapercibido en redes: dejó un "me gusta" en un posteo de Wanda Nara, nada menos que la eterna rival mediática de la China. La publicación en cuestión mostraba un recorrido por la casa de campo de Wanda en Milán, a la que la mediática describió como su “lugar de paz”.

La cuenta de espectáculos @lomaspopu fue una de las primeras en notar el detalle y no dudó en advertir: “¡Lali ya eligió team!”. En tiempos donde los gestos digitales valen más que mil palabras, ese simple corazón en Instagram fue leído como una toma de posición en la guerra simbólica entre las dos figuras más comentadas del universo farandulero.

Así, Lali Espósito parece haber dejado atrás una amistad que nació en los sets de Rincón de Luz y que, aunque cargada de historia, ya no forma parte de su presente.