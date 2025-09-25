Tras dos años de intensa relación, viajes de ensueño y un romance que floreció bajo los reflectores, Marcelo Tinelli sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar su separación de la modelo y actriz peruana Milett Figueroa.

El histórico conductor eligió su propio programa de streaming, Estamos de Paso en Carnaval Stream, para hacer pública la noticia, poniendo fin a meses de rumores que ya circulaban en la prensa de ambos países.

“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, anunció Tinelli durante la emisión, refiriéndose por primera vez y de manera contundente a la ruptura. El presentador fue enfático al aclarar que el quiebre se produjo en los mejores términos, cerrando "un ciclo muy, pero muy lindo".

El agradecimiento y el elogio público

Tinelli dedicó tiempo a destacar el afecto inalterable por su ahora expareja y la naturaleza cordial del final. “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”, remarcó, asegurando que no existen conflictos entre ellos.

"El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”, sostuvo el conductor, defendiendo la importancia de terminar los vínculos "de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía".

Sus palabras incluyeron un efusivo agradecimiento a la modelo y a su entorno: “Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida". Además, envió un saludo especial a la comunidad peruana y a la familia de Figueroa: “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre”.

Una decisión "definitiva" por ahora

A pesar del cariño mutuo que subraya, Tinelli confirmó que la decisión es, de momento, inamovible. “La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo”, sentenció, dejando abierta solo una mínima puerta al futuro.

La noticia de la ruptura llega apenas un par de semanas después de que la propia Milett Figueroa regresara al país tras dos meses de estadía en Perú. En ese momento, y ante los rumores de crisis, la modelo había negado la separación ante las cámaras de LAM, asegurando que la pareja estaba "muy bien" y que solo ellos sabían lo que realmente sucedía.

“Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”, había dicho Figueroa, aunque también confirmaba que mantenían la dinámica de vivir cada uno en su propia casa.

La relación, que nació y se desarrolló en la televisión, se despide ahora bajo el mismo reflector mediático, con una elegancia y respeto que el propio Tinelli quiso recalcar: “Gracias amor, realmente, por todo lo que me has dado en todo momento”.