"Invertí el orden de prioridades": Nano de GH salió a hablar de su ruptura amorosa

Este lunes 7 de abril, Jenifer Lauría anunció el fin de su relación con Giuliano “Nano” Vaschetto, a quien había conocido durante su participación en Gran Hermano 2025. A través de sus redes sociales, la joven confirmó que la decisión fue tomada por el santafesino y, aunque al principio le resultó difícil, aceptó que era lo mejor para ambos.

“Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”, expresó Lauría en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Pocas horas después, Vaschetto también se pronunció al respecto, agradeciendo el apoyo recibido y aclarando su postura sobre la ruptura. “Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación, es difícil. No puedo hacer más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni, tanto dentro como fuera de la casa”, escribió en sus historias de Instagram.

Además, el ex Gran Hermano desmintió algunos rumores que surgieron tras la noticia: “Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como del otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana, cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también de la tele. Tengo mucho respeto por ella y por su familia, y hoy en día somos personas libres”.

Finalmente, Vaschetto explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “No pasó nada malo. Para mí, estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad. Simplemente, invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar. Para mí, Tonni está en el puesto 1, 2 y 3. Hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente”.

Antes de despedirse, el santafesino se disculpó con los medios por no brindar declaraciones y adelantó que, por el momento, no hablará del tema. “Perdón a todos los programas y amigos de los medios. No respondí ni voy a hacerlo jaja... Semanita detox. La semana que viene vuelvo”, concluyó.