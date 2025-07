En el debut de Pepe Ochoa como conductor de Sálvese quien pueda (en reemplazo de Yanina Latorre durante vacaciones), Moria Casán volvió a acaparar la atención con una intervención telefónica cargada de ironía y críticas hacia Carolina “Pampita” Ardohain, quien recientemente confirmó su separación del empresario Martín Pepa.

Durante su participación en el programa emitido por América TV, La One no dudó en opinar sobre la ruptura y lanzó una serie de comentarios punzantes: “¡Ay, qué aburrida que es esta chica! ¡Dios mío!”, exclamó, y añadió con sarcasmo: “Con esa sonrisa de dulce de batata”.

Pero sus declaraciones no terminaron allí. “No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica”, disparó Casán, sin filtro. Finalmente, se animó a especular sobre las causas de la ruptura: “No me cabe la menor duda de que la dejaran por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones”.

La separación de Pampita y Martín Pepa

La polémica se suma a la reciente confirmación de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa, que había sido revelada en el programa Mujeres Argentinas, conducido por María Belén Ludueña en El Trece. Allí, el periodista Gustavo Méndez explicó que la separación fue decisión del empresario y se produjo durante una conversación telefónica, lo que generó sorpresa en el ambiente mediático.

“Es muy complicada la distancia. Él tomó la decisión de separarse y ella no quería. Ella proponía más viajes juntos. No hay terceros en discordia, pero él ya estaría haciendo vida de soltero”, explicó Méndez. Cabe recordar que la modelo había viajado recientemente a Nueva York para acompañar a su pareja, que trabaja en los Hamptons, Estados Unidos.

Luego, Pampita confirmó la información al propio periodista, con un mensaje claro y conciso: “Hola. Sí. Me separé el 9 de julio”, escribió, una versión que también le ratificó al conductor Ángel de Brito.

Mientras Pampita guarda silencio tras las declaraciones de Moria, el foco mediático se mantiene sobre esta separación inesperada y las fuertes palabras que dejó una de las divas más contundentes del espectáculo argentino.