El talent show musical de Telefe atraviesa uno de sus momentos más vibrantes. El próximo lunes 6 de octubre, a las 21.45, La Voz Argentina presenta los Cuartos de Final, etapa en la que la tensión crece y cada interpretación puede marcar la diferencia.

Con Nico Occhiato en la conducción y un jurado de lujo integrado por Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!, el certamen se prepara para definir cuáles serán las ocho voces que alcancen la Semifinal.

La mecánica de esta instancia promete máxima exigencia: cada equipo llega con cuatro participantes y, tras sus presentaciones, los coaches votarán de manera individual, evaluando a todos los concursantes sin distinción de equipo. Al final de la jornada, solo dos artistas por team continuarán en carrera, mientras que los demás quedarán fuera de la competencia.

Nuevamente Jaime Muñoz Cantos deberá dar lo mejor de sí para ser elegido en una instancia en donde las posibilidades son menores. Todos los cantantes que aún siguen en carrera se destacan por su profesionalismo, talento y ganas de ser el próximo elegido con La Voz Argentina.