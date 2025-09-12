El reality musical más visto del país atraviesa un momento turbulento. Aunque históricamente La Voz Argentina se ha caracterizado por poner el foco en el talento de sus participantes, en las últimas semanas comenzaron a multiplicarse las denuncias y sospechas sobre supuestas irregularidades en el certamen.

El primero en encender la polémica fue el chileno Martín Guerrero, quien acusó a la producción de haber editado su audición y manipulado su voz para la emisión televisiva. Poco después, Abril Robledo, integrante del Team Miranda, publicó un extenso descargo en redes sociales en el que insinuó que la votación del público podría haber sido manipulada.

La controversia se amplificó en las últimas horas con los dichos de Bianca Calabrese, exparticipante del Team Lali. Durante un show de stand up, la cantante bromeó sobre su paso por el programa y dejó entrever, entre risas, que el reality estaba “arreglado”. Calabrese había llegado hasta la etapa de batallas, donde fue eliminada en su enfrentamiento con Jaime Muñoz.

Las declaraciones de los exparticipantes generan ruido en torno a la credibilidad de un formato que, desde su llegada a la televisión local, se había mantenido como uno de los más populares y seguidos por el público.