“Le extirparon el bazo”: Daniela Celis reveló nuevos detalles del estado de salud de Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente en moto; luego de la operación, su estado de salud se mantiene grave, informó Daniela Celis, quien además comunicó que el bazo le fue extirpado. Medina salió del quirófano hace algunas horas, está sedado y permanece bajo cuidados intensivos.

En su publicación de Instagram, Celis detalló que Thiago presenta lesiones en la región toráxica y que los médicos lo mantienen en terapia intensiva para estabilizar signos vitales críticos. También señaló que se aguarda un parte médico actualizado para conocer cómo evoluciona hora a hora; pidió respeto hacia la familia en este momento.

El accidente ocurrió en un cruce en Moreno, aunque no está claro aún qué lo provocó: podría ser una maniobra de otro vehículo, falta de señalización o exceso de velocidad. Luego del siniestro, Thiago fue trasladado al hospital, intervenido quirúrgicamente y sedado a la espera de su recuperación.

Hasta el momento, los médicos monitorean especialmente su función respiratoria, cardíaca y renal; su cuadro es delicado, pero se describe como estable en este momento. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió continuar con privacidad y respeto por su situación.