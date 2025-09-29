«Le quitan la respiración asistida»: la salud de Thiago Medina

Al parecer, hay esperanza en el hermético panorama de la salud de Thiago Medina, el popular ex participante de Gran Hermano 2022, internado desde el pasado 12 de septiembre tras sufrir un grave accidente en moto.

Este domingo, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega (Moreno) difundió un parte médico alentador, confirmando el inicio de un proceso fundamental en su recuperación: "Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica".

El comunicado oficial del Ministerio de Salud bonaerense destacó que el joven de González Catán “se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica”. Aunque su evolución es constante y periódica, el centro de salud mantiene la cautela: el cuadro sigue siendo de "pronóstico reservado" y bajo estricta vigilancia, con seguimiento intensivo del equipo de kinesiología respiratoria.

Daniela Celis, la vocera oficial

En paralelo a la información hospitalaria, Daniela Celis -expareja de Thiago y madre de sus hijas- transmitió tranquilidad en sus redes sociales confirmando la "mejoría de los parámetros respiratorios" y el "trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".

Celis remarcó que Thiago “continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica”. Horas después, y reforzando la cautela, agradeció el apoyo masivo y solicitó que se mantenga la cadena de buenos deseos: "Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

La confirmación del inicio del retiro progresivo del respirador es un paso crucial y alentador. Mientras la familia y sus allegados apuestan a sostener la red de apoyo, el mundo del espectáculo y los ex compañeros del reality continúan multiplicando los mensajes de cariño en redes, a la espera de nuevas y positivas actualizaciones médicas.