En una entrevista que combinó risas, complicidad y momentos de tensión, Wanda Nara fue la protagonista de un divertido mano a mano con Grego Rossello en Ferné con Grego (Telefe). La conductora sorprendió al público cuando reveló que el humorista la había intentado conquistar en más de una oportunidad a través de mensajes privados en redes sociales.

“Muchos famosos me escriben para invitarme a salir, estén o no en pareja. Los hombres no se hacen mucho problema”, contó Wanda con ironía, antes de apuntar directamente a su entrevistador. Entre risas, aclaró que Rossello siempre respetó sus tiempos y solo la buscaba cuando estaba soltera: “No sos un Tatiano”, lanzó en referencia al apodo viral que recibió la China Suárez.

Lejos de negar la acusación, el conductor admitió su estrategia: “Yo espero cuando estás soltera. Me quedo mirando ‘LAM’ y tiro”. Sin embargo, Wanda redobló la apuesta y lo dejó expuesto: “Me invitaste a algún lado, me escribiste varias cosas. Si no pedís el WhatsApp, vamos a seguir así”.

El ida y vuelta no se detuvo allí. Rossello deslizó que le gustaría invitarla a su casa a tomar un vino, mientras Nara, entre pícara y desafiante, replicó: “La semana que viene no vas a poder ocultarlo si estás conmigo”. El clima se volvió aún más cómplice cuando la conductora de MasterChef Celebrity confesó que había visto fotos de los abdominales del humorista. Halagado, él se levantó la remera en pleno vivo, provocando que Wanda dispare sin filtro: “Ahí puedo limpiar mis bombachas”.

Para cerrar, Nara lanzó una frase que dejó al aire una puerta abierta: “Si no te asusté con todo lo que te dije, sos un valiente y una chance podés llegar a tener”.

La entrevista terminó entre carcajadas y complicidad, consolidándose como uno de los momentos más comentados del ciclo.