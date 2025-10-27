«Lo peor es la cara de boludo que te queda»: Jorge Rial se refirió al triunfo de Javier Milei

Las elecciones legislativas de este pasado domingo 26 de octubre se convirtieron en un resonante espaldarazo para el gobierno de Javier Milei en la mayor parte del país, y el mundo del espectáculo y la televisión fue un testigo incómodo de este giro político.

El protagonista involuntario de la noche fue Jorge Rial, el reconocido conductor que, desde su trinchera periodística, había intentado poner en jaque al líder libertario, especialmente tras la mediática revelación del "Caso Spagnuolo" y las supuestas coimas que involucraban a Karina Milei y Lule Menem.

El destino quiso que Rial, con sus sentimientos y afinidad más cercana a la oposición, fuera precisamente uno de los encargados de comunicar los resultados, que resultaron ser rotundamente adversos a sus expectativas.

El rostro serio y de evidente molestia de Rial mientras anunciaba el triunfo oficialista se transformó instantáneamente en "tendencia" en las redes sociales. Los partidarios del gobierno, que apenas un mes y medio antes habían sufrido una dura derrota en las legislativas bonaerenses, se vengaron en el mundo digital. Mensajes como "Amo ver derramar lágrimas de zurdo" inundaron las plataformas, disfrutando de la situación.

Aunque analistas destacaron que el "antiperonismo unido" (LLA + PRO) sumó solo un 40% del voto total, la sensación que imperó fue la de un triunfo oficialista contundente. Y así como Rial había sido señalado con responsabilidades en la derrota de LLA en el pasado, esta vez un ejército de haters lo esperó para disfrutar de su "dolor" al aire de C5N, una emisora identificada con la línea "nacional y popular".

El conductor de Argenzuela no tardó en acusar recibo de la derrota. Fiel a su estilo, llevó su reacción a su cuenta de Twitter, la misma plataforma que usó como trinchera antilibertaria, y admitió la caída con una frase demoledora que se viralizó: "Lo peor de perder no es el resultado, es la cara de boludo que te queda".

Con valentía, Rial atribuyó la cita al exgobernador santafesino José María Vernet ("Hago mías las palabras de Tati Vernet") y sugirió a los libertarios que "disfruten". Aseguró que el resultado era "inapelable" y sentenció: "cuando la gente se expresa solo hay que escucharla. Ahora vendrán las explicaciones, las excusas y el pase de facturas. Esa es la esencia de la política a la que le cuesta asumir la derrota. Nosotros a trabajar, como siempre".

Finalmente, Rial lanzó una última bomba política en clave de análisis: la única figura del peronismo que realmente podía festejar era Cristina Fernández de Kirchner, ya que, según él, "salió todo como lo había planeado" la exmandataria.