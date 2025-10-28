¡Lo que faltaba! Despidieron a los músicos de Los Palmeras

Un terremoto legal y comercial sacude los cimientos de Los Palmeras, el grupo más emblemático de la cumbia santafesina. El conflicto de larga data entre sus fundadores, Cacho Deicas (vocalista) y Marcos Camino (acordeonista), escaló a un punto crítico con la noticia del despido de los músicos de la banda y el inminente proceso de disolución de la sociedad que los agrupa, poniendo en jaque el futuro del legendario conjunto.

La información, difundida por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, revela que los músicos fueron desvinculados de Palmeras Producciones S.R.L., la sociedad comercial que mantienen los dos líderes. Esta medida se enmarca como el primer paso legal para la disolución de la productora.

La lucha por la marca y la sociedad

Según trascendió, la decisión de disolver la empresa responde a la imposibilidad de mantenerla activa, dado que Deicas fue apartado de la banda, pero sigue siendo socio. Mientras Marcos Camino expresa su voluntad de continuar con el grupo, Cacho Deicas buscaría finalizar la sociedad que, actualmente, le estaría generando pérdidas al obligarlo a sostener la estructura salarial a pesar de su ausencia.

El conflicto económico es profundo y el periodista Etchegoyen señaló que Camino no le estaría abonando a Deicas la parte correspondiente a los ingresos generados por los shows del grupo desde mayo.

"Marcos quiere seguir con Los Palmeras, y está en todo su derecho a hacerlo, pero Cacho Deicas no, porque sabe que no va a volver a la banda y porque le genera pérdida", afirmó el periodista.

Comienzo o quiebre

La crisis no se limita solo a lo laboral y económico, sino que toca la esencia de la marca. Se informó que el registro de la marca "Los Palmeras" vence en noviembre, y Cacho Deicas ya habría instruido a sus abogados para asegurar su 50% de la propiedad.

El futuro de los shows y la música recae ahora sobre Marcos Camino. La estrategia legal sería crear una nueva productora bajo su exclusiva dirección para recontratar a los músicos despedidos, permitiendo a la banda seguir cumpliendo con sus compromisos y giras, aunque bajo una estructura corporativa totalmente distinta y sin la participación de su icónico vocalista.

Para los músicos, el proceso implica la rescisión de sus contratos con la vieja productora, aunque se espera una recontratación casi inmediata por parte de la nueva compañía de Camino.

De confirmarse la disolución de la sociedad y la consecuente separación legal y artística, la cumbia santafesina podría enfrentar la división de uno de sus pilares más importantes, obligando a los fanáticos a elegir entre el camino que tome Marcos Camino o la incipiente carrera solista de Cacho Deicas.