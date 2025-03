Mauro Icardi atraviesa su momento más complicado en medio de una nueva y violenta escalada en el conflicto que mantiene con Wanda Nara. La tensión entre el futbolista del Galatasaray y la empresaria derivó en un episodio de extrema gravedad este viernes por la noche en el Chateau Libertador, donde la intervención policial y los llantos de sus hijas, Francesca e Isabella, conmovieron a todos los presentes.

Ante la magnitud del hecho, Ángel De Brito realizó un programa especial en su canal de streaming Bondi Live para brindar detalles del escándalo. Acompañado por Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy, el periodista reveló información sensible durante un segmento de Ángel Responde.

Según Ochoa, un informe del SAME complicaría aún más la situación legal de Icardi: "Me cuentan que el SAME redactó un informe donde se constatan marcas en el cuerpo de las hijas de Mauro. Revisaron brazos y piernas y esto quedó asentado en el reporte", señaló el comunicador. La información, que aún no trascendió a los medios, provendría de una fuente cercana a Wanda Nara y ya habría sido elevada a la fiscalía.

En este contexto, De Brito sumó el testimonio de un abogado que aseguró que el defensor de menores debería "agradecer que no pasó algo grave", advirtiendo que Icardi no debió estar a cargo de las niñas en ese momento.

El escándalo abre un capítulo aún más oscuro en la conflictiva historia entre Icardi y Nara. De confirmarse el informe del SAME sobre lesiones en las hijas de la expareja, el delantero podría enfrentar serias consecuencias judiciales en Argentina.