¿Maxi López en MasterChef?: Las condiciones de Wanda Nara para trabajar con su ex

La nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no tiene fecha confirmada, pero ya comenzó a generar revuelo con los primeros nombres que suenan para sumarse al ciclo de cocina más exitoso de Telefe.

Entre ellos aparece el de Maxi López, exfutbolista y empresario, cuya participación tendría un condi

Según revelaron en el streaming de Bondi, la idea de su desembarco se habría gestado en conversaciones privadas con la propia Wanda. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días Nicolás Payarola está analizando montos y detalles”, aseguraron desde el programa, confirmando que las negociaciones están en marcha.

La noticia sorprendió, ya que López se encuentra radicado en Europa y a la espera de su segundo hijo junto a su esposa, Daniela Christiansson. Sin embargo, el interés de la producción y la insistencia de Nara habrían sido determinantes para que aceptara el desafío televisivo.

En Telefe, reconocen la expectativa por esta incorporación: “Están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, deslizó la misma fuente. La presencia de López aportaría no solo un atractivo familiar y mediático, sino también un reencuentro en cámara que promete captar la atención del público.

Con estas versiones, la próxima edición de MasterChef Celebrity empieza a tomar forma y todo indica que volverá a apostar a su fórmula ganadora: la mezcla de cocina, espectáculo y celebridades de alto perfil.