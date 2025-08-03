La nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no tiene fecha confirmada, pero ya comenzó a generar revuelo con los primeros nombres que suenan para sumarse al ciclo de cocina más exitoso de Telefe

Entre ellos aparece el de Maxi López, exfutbolista y empresario, cuya participación tendría un condi

¿Maxi López en MasterChef?: Las condiciones de Wanda Nara para trabajar con su ex

Según revelaron en el streaming de Bondi, la idea de su desembarco se habría gestado en conversaciones privadas con la propia Wanda. “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días Nicolás Payarola está analizando montos y detalles”, aseguraron desde el programa, confirmando que las negociaciones están en marcha.

La noticia sorprendió, ya que López se encuentra radicado en Europa y a la espera de su segundo hijo junto a su esposa, Daniela Christiansson. Sin embargo, el interés de la producción y la insistencia de Nara habrían sido determinantes para que aceptara el desafío televisivo.

🍳 MASTERCHEF: LOS FAMOSOS QUE CERRARON Y LOS QUE SE BAJARON

En Telefe, reconocen la expectativa por esta incorporación: “Están muy emocionados, no querían que esto se supiera”, deslizó la misma fuente. La presencia de López aportaría no solo un atractivo familiar y mediático, sino también un reencuentro en cámara que promete captar la atención del público.

Con estas versiones, la próxima edición de MasterChef Celebrity empieza a tomar forma y todo indica que volverá a apostar a su fórmula ganadora: la mezcla de cocina, espectáculo y celebridades de alto perfil.