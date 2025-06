"Me quemé toda": una reconocida periodista sufrió un terrible accidente doméstico

La periodista María Julia Oliván compartió un video a través de las redes oficiales de Border para relatar un dramático episodio que vivió recientemente, el cual generó una fuerte preocupación entre sus seguidores: sufrió un accidente doméstico que la llevó a ser hospitalizada con quemaduras en su cuerpo.

"Les tengo que contar una noticia muy freaky que me sucedió", comenzó Oliván en el video, donde explicó con crudeza y sinceridad lo que le tocó atravesar. “Probablemente esto genere tristeza en mis seguidores, que son cientos de miles, y alegría a esos doce haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio en estos últimos días”.

La conductora contó que el hecho ocurrió en el espacio de grabación de Border, al que definió como su “segunda casa”. Tras grabar un informe sobre el conflicto entre Irán e Israel y realizar su programa Oveja Negra, volvió a su hogar para acostar a su hijo Antonio. “Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo”, rememoró.

Luego, regresó al estudio y, al sentir frío, encendió una chimenea ecológica que funciona con etanol. Lo que parecía una acción rutinaria, terminó en una situación límite. “Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... Cuestión que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”, relató con crudeza.

Afortunadamente, Valu Bonadeo -hija del periodista deportivo Diego Bonadeo y colaboradora en Border- reaccionó rápidamente y le salvó la vida. “Me dijo instantáneamente que me saque la ropa. Entonces me la saqué, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré bajo la ducha”, detalló Oliván.

Sin embargo, lo peor no había terminado. La periodista describió con angustia la espera por atención médica. “El largo tiempo que tardó… la patrulla policial llegó enseguida, pero la ambulancia demoró. Y después hubo otra espera para la derivación. Todo ese tiempo imagínense… dolorida, en carne viva, temblando… ¡Horrible!”.

Con su hijo solo en casa y su hermana aún lejos, Oliván vivió momentos de angustia e incertidumbre. Su testimonio, conmovedor y honesto, conmovió a sus seguidores y encendió la alarma sobre los riesgos del uso de dispositivos que, aunque modernos y estéticos, pueden representar un grave peligro si no se manipulan con la debida precaución.