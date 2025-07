Ingrid Grudke dejó abierta la posibilidad de tener una cita con El Polaco, luego del pícaro cruce que protagonizaron en el programa Almorzando con Juana (El Trece), donde el cantante confesó que estuvo enamorado de ella durante su adolescencia.

En diálogo con Fede Flowers para Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la modelo habló sobre su presente sentimental tras su separación de Martín Colantonio y aseguró que está disfrutando de su soltería. “Estoy conociendo gente… lo que no hice a los 20, lo voy a hacer ahora”, expresó.

Respecto al inesperado comentario que le hizo El Polaco en pleno programa, Ingrid confesó: “Me sorprendió. No pensé que me lo iba a tirar en la mesa, pero fue sincero y está bien. Me elogia”. Además, no escatimó halagos: “Es muy fachero. Personalmente es más lindo que en las fotos. Pintó, como dicen los chicos ahora”.

Consultada sobre si aceptaría salir a tomar algo con el cantante, respondió con una sonrisa: “No lo conozco, pero ¿por qué no? En septiembre va a ser un año que estoy soltera. Me quiero divertir y pasarla bien”.

El sugestivo ida y vuelta entre ambos comenzó cuando El Polaco, invitado al programa de Juana Viale, vio a Grudke bailar y confesó: “En mi adolescencia estaba enamorado de vos. Mi mamá tenía las revistas en las que salías y yo pensaba ‘qué linda que es’”. Ella, entre risas, le respondió: “Estoy soltera”, a lo que el cantante no dudó en replicar: “Yo también”.

Juana Viale, cómplice del momento, remató: “Pueden tirotearse tranquilos”.