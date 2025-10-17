"Me saqué un bulto": una reconocida mediática fue intervenida quirúrgicamente

Después de varios días de silencio en redes sociales, Cinthia Fernández preocupó a sus seguidores, quienes notaron su ausencia habitual en Instagram. Finalmente, la mediática decidió romper el silencio y contó los motivos de su alejamiento: volvió a ser intervenida quirúrgicamente.

A través de sus historias, Fernández explicó que en los últimos días atravesó un proceso médico que la mantuvo alejada del mundo digital. Primero compartió imágenes del cumpleaños de sus hijas Charis y Bella, a quienes dedicó tiernos mensajes de amor. Pero luego sorprendió al mostrar un frasco con lo que le habían extraído durante la cirugía. “Entre otras cosas, desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”, escribió junto a la imagen.

Aunque prefirió no dar más detalles sobre el procedimiento, la influencer agradeció el cariño recibido y mostró que se encuentra acompañada por sus hijas y su pareja, Roberto Castillo, mientras continúa con su recuperación.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Cinthia. En una reciente entrevista en el programa “Fractura expuesta” (Carnaval Streaming), la exvedette contó que perdió un juicio laboral iniciado por una exempleada doméstica. Según relató, el conflicto se originó tras haber accedido a un pedido que consideró un gesto solidario.

“A mí una vez me hicieron un juicio… Me vino a pedir que no la pusiera en blanco porque le sacaban el plan. Me dio lástima y acepté. Y después me hizo juicio, bien ganado”, reconoció con sinceridad. “Nunca más, lo aprendí”, concluyó.

Entre la cirugía, la familia y las lecciones aprendidas, Cinthia Fernández volvió a mostrarse fiel a su estilo: frontal, emocional y dispuesta a compartir sin filtros los altibajos de su vida personal.