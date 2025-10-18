«Me sigue a todos lados»: Agustina Peñalva apuntó contra un reconocido economista

La cronista de C5N y referente en la cobertura del club San Lorenzo, Agustina Peñalva, rompió el silencio para denunciar la pesadilla de acoso que vive desde hace dos meses, protagonizada por el economista Walter Graziano.

A pesar de haber presentado tres denuncias formales y contar con un botón antipánico, la periodista asegura que el hostigamiento no cesa y su vida se ha convertido en una "dependencia total" de terceros por miedo.

La última denuncia fue radicada ante la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico, quien ordenó medidas restrictivas contra el acusado.

Del seguimiento digital al cara a cara

2relató que la situación escaló rápidamente desde el ámbito virtual al contacto personal. El acoso se inició con más de treinta mensajes diarios en redes sociales, a través de múltiples cuentas falsas después de ser bloqueado, con textos que subieron de tono hasta advertirle que "estaba esperando el momento para encontrarme a solas".

La obsesión de Graziano cruzó la línea de lo público y lo privado. El economista se presentó en lugares que frecuentaba la periodista, como un restaurante donde ella compartía con amigas, hablando como si fueran íntimos. El nivel de stalkeo se evidenció cuando el acosador contactó a la manicurista de Peñalva para ofrecerle regalos destinados a ella, una maniobra que encendió todas las alarmas.

El punto de inflexión ocurrió en un gimnasio: "Estaba en el gimnasio haciendo bicicleta cuando un hombre salió de la cinta y me habló como si fuéramos íntimos. En ese instante asocié todo: los mensajes, el restaurante, las cuentas falsas. Era él. Salí corriendo y fui directo a la Policía", narró la cronista, visiblemente afectada.

El grito por la desprotección institucional

En un emotivo y quebrado descargo televisivo, Peñalva no solo expuso el miedo que siente al saber que Graziano "sabe dónde vivo, dónde trabajo, a qué lugares voy" y que hostiga a sus amigas, sino que también lanzó una dura crítica al sistema de protección.

"¿Qué tengo que esperar? ¿Que me encuentren en una bolsa? Tengo tres denuncias, un botón antipánico y antecedentes de este hombre, y aun así sigue libre", reclamó con angustia, lamentando la burocracia que debió enfrentar solo para conseguir el dispositivo de seguridad.

La periodista fue enfática al remarcar que el acoso debe ser reconocido como violencia de género, exigiendo que los "casos intermedios" no sean ignorados.

Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, Peñalva se dirigió directamente a su acosador a través de la cámara: "Le hablo a Walter. Yo no quiero nada con vos. No quiero tus flores, tus libros ni tus chocolates. Solo quiero volver a vivir tranquila. Te tengo miedo. Si estás mal, hacete atender, pero dejame en paz".