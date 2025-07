"Me trató de matar, me hizo brujerías": Susana Giménez sin filtro contra Graciela Alfano

El estreno de "Menem", la nueva serie que recrea la vida del expresidente argentino, no solo despertó nostalgia noventosa, sino también revivió antiguas rivalidades del espectáculo.

En las últimas horas, Susana Giménez y Graciela Alfano protagonizaron un intenso cruce mediático a raíz de una inesperada disputa: quién fue la verdadera dueña del icónico tapado de piel que María Julia Alsogaray lució en la histórica tapa de la revista Noticias.

Todo comenzó cuando Alfano, entrevistada por el programa Puro Show (El Trece), afirmó que la costosa prenda pertenecía originalmente a ella. “Me llamaron de la peletería para avisarme que usarían uno de mis tapados en una producción con María Julia. Me preguntaron si me molestaba. Está un poco más marroncito en la foto, pero es mío. María Julia misma me lo confirmó”, relató la exvedette, y agregó: “Pasó de ser la ingeniera del rodetito a una sex symbol, y le encantaba”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Susana Giménez, quien reaccionó con furia desde el aire de LAM (América TV). En diálogo telefónico con Ángel De Brito, la diva se mostró indignada: “¡Está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Dijo que la hice echar de un restaurante en Miami. ¿Pero vos me viste hacer eso alguna vez? ¡Por favor!”.

Giménez detalló que aquel episodio ocurrió durante una cena en honor al productor de Marley, y negó tajantemente haber tenido algo que ver con la presunta expulsión de Alfano del local. “Le pedí que me diga quién le había dicho eso, y me contestó que fue el de relaciones públicas. ¡Pero si yo ni lo conozco! ¿Cómo va a creerle?”, se preguntó indignada.

La conductora fue aún más dura al referirse a su examiga: “Me hizo brujerías, siempre me envidió. Nunca fue mi amiga. No tiene talento. ¿Qué carrera de 40 años dice tener? ¡Por favor!”.

Desde su casa, Graciela Alfano no se quedó callada. En plena emisión de LAM, envió un mensaje a la panelista Karina Iavícoli en el que acusó a Susana de estar “llena de odio e ignorancia”. Y lanzó: “Siempre me odió. Está perdiendo el control de lo que puede decir. Somos espejo. Ella habla de ella misma, no de mí. ¿Maté a Nisman yo?”.

Así, lo que comenzó como una anécdota de moda terminó convirtiéndose en una batalla mediática cargada de viejos rencores, acusaciones de brujería y reproches de décadas. La guerra de divas está más viva que nunca.