Fede Bal lo hizo de nuevo. En una entrevista que prometía ser una más, el actor de 36 años soltó la frase más polémica y analizable de la temporada, dejando helado hasta al mismísimo Mario Pergolini.

Fue en el programa de Pergolini, Otra día perdido, donde Fede se desnudó emocionalmente... y financieramente. Al ser consultado sobre cómo manejaba sus viajes y su famosa "inconducta económica", el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal confesó sin tapujos: "Me da un poco de vergüenza porque tengo ya 36 años, pero cuando me viene una de esas cuentas de la tarjeta tremenda donde digo "uy, me zarpé, no la puedo pagar, me da vergüenza pero le pido a mi santa madre"

La comediante Leila Roth arriesgó: "Me imagino que tu mamá no te puede decir que no a nada". Y Fede, conocido por su fama de mujeriego imparable, se hizo el lindo: "Es que es este rostro".

Fue ahí donde Pergolini, rápido de reflejos y notando el tenor del vínculo, lo frenó en seco y lanzó un dardo: "Está bien, pero si es por el rostro y tu mamá vayan al psiquiatra los dos porque tienen un problema, se aman".

Pero lo que vino después superó cualquier spoiler de la farándula. Fede Bal miró a cámara y lanzó la frase que encendió el debate nacional: "Mamá es mi noviecita", exclamó con gestos ampulosos.

La declaración provocó un verdadero desmadre en el estudio. Mientras Leila Roth solo podía decir "mucho, mucho, mucho", Pergolini, notablemente incómodo, le ofreció la ayuda de su familia: "Tengo una esposa que es psicóloga y un hijo que psicólogo, te doy el número de ellos para que les hagas la consulta".

Lejos de achicarse, Fede Bal redobló la apuesta y sumó más leña al fuego de la controversia: "¿Está mal lo que dije? Es mi noviecita, es mía y de nadie más".

"¡¡¡Nooo, no digas eso!!!" le gritó el conductor, mientras el actor imploraba, tratando de justificar su edípica declaración: “¿Está mal lo que estoy diciendo? Es la mejor mujer del mundo esa mujer, dejame amarla y decirle que es mi noviecita, dejame sacarla del lugar de madre”, aseguró.