El regreso de Susana Giménez a la pantalla de Telefe marcó un antes y un después luego de casi cinco años fuera de aire. La conductora tuvo un gran programa en un ciclo en donde regala hasta cien millones de pesos.

Más allá de los invitados y del grandioso sketch, la diva de los teléfonos llamó la atención por su peinado, un poco desarreglado a cómo solía verse en otros tiempos.

La mediática apareció despeinada y desprolija y quien puso el "grito en el cielo" fue su ex estilista Miguel Romano quien fuera la mano derecha de la conductora durante varias décadas.

Miguelito al ataque

Consultado por Rodrigo Lussich en "Socios del Espectáculo" y no dudó en decir: “La he visto y había momentos en los que me dolía mucho verla. Hay chicos novatos, que es el que le colocó las extensiones. No sabe cómo van los pelos”.

“La conozco, le iba colocando extensiones y ya le iba preparando la próxima, con pelos de albina. Pensaba qué poner. No es poner por pegarle pelo. No tenía forma ni programado. El pelo mezclado de una cabeza y otra, van para cualquier lado. No sé Susana cómo se dejó hacer eso”, continuó Romano.

“Yo trabajo y consigo pelos de grosor y espesor. Se creen que saben todo y no saben un carajo. Ella es una mujer muy linda y dulce. Nunca un sí ni un no. Egoísmo porque me pudieron haber preguntado cómo ponerle. Era pelo de una muñeca abandonada. Pelo muerto”.

“Hay que buscar la calidad y aumentarlo cada vez más. Abajo más pesado. Y arriba como el pelo finito de ella. Si ella me pide con mucho cariño lo hago. No tengo problema. Susana tiene mucho pelo pero finito, no calva. Es mi hermana. La quiero. Un idiota el que la atendió. Es tendencia ella. He vivido para ella”, sumó el reconocido peluquero.

El nuevo

Por su parte, el nuevo estilista de Giménez, llamado Damián “El chaqueño”, se defendió al aire de A la Tarde (América TV) tras las críticas recibidas por el peinado que le hizo a la diva en su regreso a la televisión, y le respondió a Romano.

“Todo esto para mí es muy nuevo, no es un lugar donde me sienta cómodo, yo estoy acostumbrado a estar atrás de las figuras, de acompañar... y a veces el acompañar también es hacer lo que ella quiere", comenzó diciendo el peinador.

Luego sumó: “Ella estaba peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde. No hubo un error, eso estuvo pensado así. Yo la peiné, ella se pasó el secador, la fijamos y salió".

Las redes

Como era de esperar, en las redes sociales lo internautas se hicieron un festín, desde el momento del programa hasta pasados los días. Fue tal la conmoción que causó el look de Giménez que hasta una marca de shampoo nacional aprovechó la situación y recomendó sus productos.