Durante un móvil con LAM (América), Lali Espósito enfrentó con humor y franqueza las versiones que la vinculaban con un supuesto casamiento. Consultada por los periodistas sobre el tema, la artista descartó de plano la posibilidad: “Ah, estás loca vos, loca. Ni en pedo. Ay, no. Un gastadero de dinero al pedo una noche. No, no”, respondió entre risas.

Si bien aseguró que disfruta asistir a bodas de amigos, aclaró que no lo considera un proyecto personal: “Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también así. Hoy no. Hoy no. Nunca digo nunca, pero hoy en día no es un deseo, la verdad, casarme”. Con esas palabras, la cantante cerró las especulaciones que circulaban en las últimas semanas.

Más allá de su vida privada, Espósito reflexionó sobre su carrera artística y el camino que la llevó a llenar estadios. Explicó que sus decisiones se sostienen en la autoconfianza y en la intuición: “Me abrazo mucho al concepto de la intuición. Eso me permitió avanzar en momentos complejos”.

La charla también tuvo espacio para comentarios políticos. En referencia al costado irónico de uno de sus últimos trabajos, señaló: “Era un poco reírnos de ese concepto de la doma que se usa tanto”. Luego, fue más directa al opinar sobre la gestión nacional: “A todos los payasos, amor. Todos los payasos que están ahí. Milei es uno de todos unos payasos totales”.

Antes de despedirse, la intérprete agradeció a su equipo y destacó que cada logro es compartido con bailarines, músicos y colaboradores. Con esa mirada colectiva, reafirmó que su presente profesional es fruto de un recorrido en el que, según dijo, “nunca da nada por sentado”.