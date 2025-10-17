¿Nico Vázquez será papá?

El revuelo en torno a la nueva relación de Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, sumó un nuevo capítulo esta semana. Apenas unos días después de que el actor confirmara su romance, comenzó a circular un rumor explosivo: que la pareja estaría esperando un hijo.

La versión se originó en el programa “Pasó en América”, donde el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli aseguró, con tono de certeza, que Vázquez y Fernández serían padres. Sin embargo, más tarde aclaró que se trataba de una intuición, no de una información chequeada. El comentario, dicho en tono de predicción, se viralizó rápidamente y terminó convirtiéndose en una noticia falsa que llegó hasta los protagonistas.

Molesto por la situación, Nico Vázquez utilizó sus redes sociales en plena madrugada del viernes para desmentir la versión. “No puedo creer que tenga que decir esto: hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa. Esto es un ejemplo más de clickbait: información falsa y engañosa que confunde a la gente. Estas cosas duelen y lastiman mucho. Ojalá en algún momento cambie, porque es una falta de respeto. ¡Gracias!”, escribió el actor, visiblemente afectado.

Desde su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de relación, Vázquez ha sido objeto de constantes especulaciones sobre su vida sentimental. Tras varios meses de rumores, fue él mismo quien confirmó su vínculo con Fernández, dejando en claro que la historia entre ambos comenzó recientemente.

El rumor de una paternidad, por lo tanto, cayó como una bomba tanto en los medios como entre sus seguidores, y fue rápidamente desmentido por el propio actor. Tal vez, como diría Borges ante una noticia adelantada, no sea una mentira… sino una historia prematura.