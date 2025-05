Moria Casán no esquivó la polémica. En un móvil con Intrusos, la diva se refirió con dureza al tratamiento que recibió Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand, luego de que el actor expusiera su mirada crítica sobre la situación económica del país.

Todo ocurrió mientras Casán promocionaba su nueva obra teatral Cuestión de Géneros, que protagoniza junto a Jorge Marrale. Fue precisamente Marrale quien, al ser consultado sobre lo ocurrido en la mesa de La Noche de Mirtha, expresó: “Me parece que es una actitud pésima la que tuvieron con Ricardo Darín”.

En sintonía, Moria fue aún más tajante: “En conclusión, no hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal”, disparó en diálogo con Intrusos. Y agregó: “La queremos a Chiquita, pero yo ya no voy a esos lugares. Me invitan y no quiero ir”.

La controversia se originó tras las declaraciones de Darín durante su participación en el ciclo de El Trece. En tono irónico, el actor dijo: “La veo fantástica... Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos están apolillados”. Luego, con mayor seriedad, cuestionó la situación económica actual: “Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. Hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

Sus comentarios generaron incomodidad en la mesa y críticas en redes sociales, lo que reavivó el debate sobre el tono y el enfoque del tradicional ciclo televisivo.