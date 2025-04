Hace algunas semanas, Florencia Peña aseguró que Carlos Tevez “se olvidó de dónde vino”. Frente a estos comentarios, popular exfutbolista no dudó en salir a hablar y rompió el silencio para responder con tranquilidad a los cuestionamientos de la actriz.

En diálogo con LAM (América TV), Tevez fue consultado por los dichos de Peña, quien había cuestionado su cercanía con figuras políticas como Mauricio Macri y Javier Milei. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió”, había dicho la actriz semanas atrás, lamentando el perfil político que adoptó el Apache.

Sin embargo, Tevez evitó entrar en polémicas y se mostró sereno: “Yo a Florencia no la conozco personalmente. Sé quién es, pero no puedo hablar de ella”, dijo, y agregó: “Sigo haciendo mi vida con mis hijas y mi señora. No me meto en esos problemas, ya los pasé cuando era chico”.

Antes de estas declaraciones, desde su Fundación ya habían respondido a Peña. Silvia Tallarico, directora del espacio, expresó su malestar y la invitó a conocer en persona el trabajo social que realizan.

Por su parte, Tevez también se había expresado en enero en apoyo al presidente Milei, afirmando en Radio Mitre: “Aunque cueste, ojalá este sea el camino para cambiar algo”.

Hasta el momento, Peña no volvió a referirse al tema.