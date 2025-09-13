En medio del revuelo mediático, Evangelina Anderson salió a aclarar su situación tras los rumores que la relacionaban sentimentalmente con Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors y de la Selección Argentina.

La modelo, que evitó hablar en cámara, se expresó a través de Intrusos (América TV) y fue tajante: “No la paso nada bien cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y me quedo sin voz. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”.

Anderson también dejó en claro su postura frente a las versiones: “Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí”, dijo en referencia a la relación de Paredes con Camila Galante, con quien comparte tres hijos.

La modelo aprovechó para explicar el verdadero motivo de su reciente viaje, luego de que trascendiera que había sido una “escapada” por el escándalo mediático. “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto, mi mamá tuvo un ACV y, cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje familiar”, reveló, dejando en evidencia que atraviesa un duro presente personal.

La palabra de Camila Galante

Los rumores comenzaron cuando Yanina Latorre deslizó en televisión que Anderson estaba vinculada con “un hombre casado”, aunque no dio nombres. Horas después, el sitio Primicias Ya señaló directamente a Leandro Paredes como el protagonista de la historia.

En Intrusos, la periodista Paula Varela contó que habló con Camila Galante, esposa del futbolista, quien desmintió la versión: “Lo vi. Imaginate que me mostró él la noticia y la leímos juntos. Me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce”.

De esta manera, tanto Anderson como el matrimonio Paredes-Galante desactivaron las especulaciones que en los últimos días habían ganado fuerza en la agenda mediática.