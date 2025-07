Este lunes, Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática al publicar un extenso y demoledor posteo en sus redes sociales, en el que apuntó directamente contra su expareja, Benjamín Vicuña. El desencadenante fue la decisión del actor chileno de revocar el permiso de salida del país para sus hijos en común, Amancio y Magnolia, a pocos días de un viaje previsto por la actriz junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Titulado irónicamente como “El papá del año”, el descargo de Suárez incluyó acusaciones por abandono, infidelidad, adicciones y maltrato emocional. “Me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió. También relató situaciones de crianza en soledad: “Me dejaba dando la teta cuidándolos mientras él se iba ‘de gira’”.

Las fuertes declaraciones rápidamente se viralizaron y encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo, ya que Vicuña es actualmente imagen de importantes marcas internacionales. El periodismo especializado intentó obtener su versión durante todo el día, en medio de especulaciones sobre el impacto que el escándalo podría tener en su carrera.

Finalmente, pasadas las 20.30, el conductor Ángel de Brito reveló en LAM la breve pero contundente respuesta que el actor le envió por mensaje privado. “No voy a contestar a tanto odio”, escribió Vicuña, eligiendo no entrar en el juego mediático.

Sin embargo, agregó una frase que dejó clara su postura: “La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

Con su mensaje, el actor evitó escalar el conflicto y mantuvo su tradicional perfil bajo, mientras se aseguró de que sus hijos continúen con su escolaridad en Argentina, que ya se había visto interrumpida semanas atrás con el viaje de Suárez e Icardi por Europa y Turquía.

El conflicto familiar, sin embargo, ya tomó dimensión pública y promete seguir generando repercusiones tanto en los medios como en las redes sociales.