"No me caso nunca más": Cande Tinelli se confiesa luego de su separación

A casi un año de su boda con el músico Coti Sorokin, Candelaria Tinelli confirmó que la relación llegó a su fin y compartió sus reflexiones sobre el vínculo que, según reconoció, fue tan intenso como fugaz. En diálogo con LAM (América TV), la hija de Marcelo Tinelli se mostró sincera al describir la experiencia y aseguró que no desea volver a casarse.

"Con Coti somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos. Nos separamos y, cuando volvimos, quisimos apostar por todo, quizás muy aceleradamente", explicó la cantante y empresaria.

Aunque no quiso profundizar en los detalles de la ruptura, Cande se permitió una autocrítica sobre cómo vivió el matrimonio: “Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy en día es muy difícil tener una relación. Uno es más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades... no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir. Tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva”.

Respecto a qué falló en la relación, admitió: “Fue un poco de todo, creo que fue todo muy apresurado. No me arrepiento igual, uno aprende de todo”.

Consultada por el álbum de fotos de su boda, lejos de esconderlo, respondió con madurez: “Lo tengo ahí, con orgullo y felicidad. Es un momento que recuerdo con mucha alegría”. Actualmente, afirmó que está enfocada en sí misma: “Ahora estoy sola y no tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma… muy frase de Gabriel Rolón”, bromeó. Además, fue tajante al desmentir los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el abogado Maxi Milito: “Maxi es mi amigo. No, no es un chongo”.

Para cerrar, la sensual mediática aseguró: “No quiero un novio. Por ahora no quiero nada. Menos que menos casarme. Nunca más. Es al pedo”.