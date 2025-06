"No me responde el cuerpo": Laurita Fernández y su complicado momento de salud

Laurita Fernández generó una fuerte preocupación entre sus fanáticos al ausentarse en varias funciones de La cena de los tontos, la exitosa comedia que protagoniza junto a Martín Bossi y Mike Amigorena en el Teatro Nacional.

En medio de especulaciones y rumores, fue la propia actriz quien decidió dar explicaciones a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de emoción y vulnerabilidad.

"Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy", escribió Laurita en una historia de Instagram, junto a una imagen suya llorando, con los ojos visiblemente hinchados. La bailarina y conductora se sinceró con sus seguidores sobre su estado de salud y el motivo de su ausencia: “Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”.

En su mensaje, Laurita también detalló el malestar físico que la obligó a frenar: "Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual". A pesar del bajón anímico, agradeció el acompañamiento de sus colegas: "Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estaré ahí con todo”.

El posteo rápidamente cosechó cientos de mensajes de aliento y muestras de cariño de parte del público, que valoró su honestidad y sensibilidad al compartir un momento tan íntimo.

Cabe señalar que esta situación se da en medio de crecientes rumores de crisis en su relación con Claudio “Peluca” Brusca. Desde hace semanas circulan versiones de distanciamiento y presuntas infidelidades, aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente al respecto.

En este contexto, la preocupación por la salud y el estado anímico de Laurita creció entre sus seguidores, que ahora esperan verla recuperada y de regreso sobre el escenario.