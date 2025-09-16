“No tengo cirugías”: Celeste Cid salió a contestar a los haters

En medio de la promoción de “Papá x 2”, la película que coprotagoniza con Benjamín Vicuña y que llegará a los cines el próximo jueves, Celeste Cid se convirtió en tendencia en redes sociales por los comentarios sobre su aspecto físico.

Algunos usuarios incluso especularon con una supuesta cirugía en su rostro, lo que motivó a la actriz a hacer un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

“Recibí muchos mensajes hermosos sobre mí y sobre mi trabajo, pero también hubo quienes opinaron de cuestiones estéticas”, comenzó diciendo en una storie donde recopiló frases críticas que le habían dirigido.

En ese sentido, Cid -pareja de Santiago Korovsky, protagonista y director de División Palermo- fue contundente: “Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años y me parece justo que podamos crecer en paz”.

La actriz también remarcó que buena parte de los comentarios negativos provenían de otras mujeres, lo que interpretó como una señal de los mandatos que persisten en torno a la estética. “No se nos está permitido envejecer”, apuntó.

Finalmente, dejó una reflexión: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo. Incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros también es tiempo de nuestras propias vidas”.