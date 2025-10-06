Fede Bal vuelve a acaparar los flashes y titulares por su agitada vida sentimental. El hijo de Carmen Barbieri fue captado recientemente cenando con una nueva conquista: Vicky Puig, la hija del reconocido periodista Alexis Puig. La propia locutora y Tiktoker decidió romper el silencio y blanquear la naturaleza de su relación, que resultó ser mucho más libre y picante de lo que se rumoreaba.

Tras la difusión de una foto de ambos compartiendo una comida frente a los estudios de América, Vicky Puig se sinceró sin filtros en una entrevista radial con Sebastián "Pampito" Perello y "La Barby" en Soy tan biutiful (Pop Radio).

"La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo”, aseguró la joven. Pero fue más allá al confirmar que su encuentro no fue una "primera cita", sino una continuidad de lo que ya venían disfrutando: “Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch… Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto”.

Vínculo libre

Vicky Puig dejó en claro que la relación con Bal está marcada por la libertad absoluta. En un contexto de rumores constantes sobre las conquistas del actor, la locutora se desmarcó de cualquier atadura.

“Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo súper libre”, remarcó.

Además, reveló cómo se conocieron: la tecnología fue la celestina. “Empezamos a hablar por la app de citas Bumble”, confesó, explicando que ella tuvo que dar el primer paso: "Yo le mandé un mensaje…”.

App y perfil en inglés

La mención a la aplicación de citas no es casual. Justo en los últimos días, el perfil de Fede Bal en Bumble se había vuelto viral. Una usuaria, la conductora Barbie Gyalay, había compartido la captura en el streaming Ya fue todo, mostrando el perfil del actor, que sorprendentemente está completamente en inglés.

La explicación es simple: Bal, que viaja constantemente para grabar su programa de turismo, utiliza la app en sus periplos internacionales. Su cuenta está verificada por imagen, confirmando su identidad real, y su biografía lo describe sin rodeos: "Soy un hombre simple. Me gusta la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina. Soy actor de teatro y de cine, películas. Y me quiero divertir”.

Con este blanqueo, Fede Bal reafirma su fama de bon vivant y Vicky Puig se suma a la lista de conquistas que eligen la transparencia y la ausencia de etiquetas.