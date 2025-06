¿Nueva oportunidad? Melody Luz muy cerca de Alex Caniggia

A menos de un mes de haber oficializado su relación, Melody Luz y Santiago del Azar pusieron punto final a su romance. Según trascendió, la ruptura se produjo luego de una situación incómoda: la bailarina se había reunido con Alex Caniggia, padre de su hija Venezia, para hablar temas vinculados a la crianza, pero Santiago habría presenciado una escena que no le agradó y reaccionó de forma impulsiva. Ese hecho marcó el quiebre definitivo.

En diálogo con el programa LAM, Melody se refirió al episodio y, además, fue consultada por una posible reconciliación con Caniggia: “Con Alex estamos hablando. Está yendo a terapia. Estaba tomando mate, pero es mi ex. Y siempre voy a tener algún vínculo con él”, expresó con sinceridad.

Frente a la insistencia de las panelistas sobre los motivos de su ruptura con Santiago del Azar, y ante la posibilidad de volver con Alex, la bailarina explicó: “Porque lo veo que está cambiando y lo quiero, qué sé yo. Yo nunca dije que sea mala persona”.

Al ahondar en los motivos que la alejaron del mediático, Melody fue clara: “Alex nunca me quiso perder. Yo me cansé de intentar que me escuche, de decirle: ‘esto me molesta’. No le estaba marcando cosas imposibles de cambiar”. Más adelante, reconoció que su confianza está en jaque: “De confiar no confío en nadie. Imaginate que estaba con una persona (Santiago) con la que no imaginaba que iba a hacer lo que hizo. Y Alex... se tiene que ganar mi confianza. Vínculo vamos a tener porque somos padres. Es buena persona, mi familia lo quiere. Yo nunca dije que él sea mala persona”.

Finalmente, al ser consultada por Ángel de Brito sobre la posibilidad de darle otra oportunidad a su ex, la artista dejó la puerta entreabierta: “Si veo que él avanza, a mí me gusta estar con él y mi hija, que ella juegue con los dos. Y si vuelve a hacerlo (de escribirse con otras personas), me parece que tenemos que pactar que los dos podamos hacerlo. No sé si le voy a dar otra oportunidad”.