En la recta final de la competencia una inesperada historia de amor captó la atención dentro de la casa de Gran Hermano. Los protagonistas fueron Claudio "Papucho" Di Lorenzo y Gabriela Gianatassio, quienes sorprendieron a sus compañeros con una repentina conexión.

Todo comenzó en la última fiesta del reality, cuando ambos se mostraron muy cercanos. La escena no pasó desapercibida para sus compañeros, y fue Sandra Priore quien comentó a Luz Tito: "Me parece que se va a armar una parejita", a lo que la joven respondió entusiasmada: "Ojalá, ¡me muero!". En la misma línea, Chiara Mancuso agregó: "Che, romance en puerta".

Sin embargo, pese a las especulaciones dentro de la casa, el vínculo entre Claudio y Gabriela no prosperó. En una conversación con Santiago "Tato" Algorta, Di Lorenzo confesó sentirse "un jovato" al compartir momentos con Gianatassio, pero su compañero lo animó asegurándole: "No digas boludeces... Qué lindo tener una noviecita acá adentro. Por momentos, me re pintaría".

Un amor que no fue

Pese al acercamiento, la brasileña dejó en claro que no tenía intenciones de involucrarse sentimentalmente dentro del juego. La historia, que parecía un romance en ciernes, terminó antes de consolidarse.

Aun así, Luz Tito le dio un mensaje de esperanza a Papucho: "Bueno, no está todo perdido. Pasando la puerta pueden pasar cosas y te agradeció que mostraras tus sentimientos". Con estas palabras, la posibilidad de que la historia continúe fuera de la casa quedó abierta, aunque el desenlace dependerá de lo que ocurra una vez finalizada la competencia.

Mientras tanto, quien no debe estar del todo contenta es Andrea Lázaro quien dejó la competencia por un tema de salud y, en la salida de Claudio -que fue operado de urgencia por un cuadro de apendicitis-, se mostraron muy felices comenzando una relación. La situación se vio interrumpida por el nuevo ingreso del padre de familia al juego, beneficiado por el Golden Ticket.