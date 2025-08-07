"Orgullosamente manisera": Wanda Nara fue protagonista de una polémica publicidad

Mientras en redes sociales explotaban los rumores sobre la filtración de un supuesto video íntimo de Mauro Icardi, Wanda Nara reapareció en escena con una publicidad cargada de ironía que no pasó desapercibida. En el spot, la empresaria y figura mediática se define como “orgullosamente manisera”, en clara referencia al maní, el producto que promociona, pero también -según interpretaron muchos- en sintonía con los comentarios que circularon sobre la anatomía del futbolista.

“Cuando algo me gusta, me la juego”, dice Wanda en el video, lanzando una frase que muchos consideraron deliberadamente ambigua. Y agrega: “Me dijeron que me sumara a esta campaña y no tuve ni que pensarlo. Fanática desde siempre y ahora oficialmente”. El timing publicitario coincidió con el pico de exposición del escándalo, generando un revuelo aún mayor y dejando en evidencia el dominio que Nara ejerce sobre su imagen pública, incluso en medio del caos.

La polémica se desató días atrás cuando la vedette uruguaya Natasha Rey aseguró haber recibido mensajes privados de Icardi, acompañados de capturas y un video íntimo que rápidamente se viralizó. A partir de allí, las redes ardieron con comentarios y memes, algunos provenientes del propio entorno de Wanda. Uno de los más comentados fue el del cantante L-Gante, quien compartió una imagen suya con la frase “la vida que mani-festé”, un juego de palabras que fue interpretado como una burla directa hacia el escándalo del futbolista.

Icardi, lejos de optar por el silencio, publicó supuestas pruebas que desmentían a Rey y aseguraban que fue ella quien inició el contacto. Como si fuera poco, Eugenia “La China” Suárez -exvinculada sentimentalmente tanto a Icardi como a Nara en distintas circunstancias mediáticas- también se sumó a la controversia con un comentario en redes: “Baby, la podrías haber aceptado”, que sonó más a provocación que a análisis.

Ante este panorama de fuego cruzado, Wanda eligió no confrontar. Consultada por el programa Infama, minimizó la situación con una sonrisa: “A mí no me molesta nada. Estoy muy feliz. Cada uno se comporta como quiere”. También se refirió al conductor Marley, quien recientemente entrevistó a Icardi, y se mostró comprensiva: “No me enoja... la gente piensa que todo el mundo me traiciona, pero cada uno elige qué hacer”.

Una vez más, Wanda Nara convirtió la polémica en una oportunidad para marcar la agenda mediática, alternando entre la provocación calculada y el control narrativo, mientras el resto de los protagonistas siguen atrapados en una trama de egos, celos y pantallas.