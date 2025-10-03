Los rumores se confirman: Guido Kaczka, productor y rostro histórico del formato, anunció que la versión de Los 8 Escalones conducida por Carolina “Pampita” Ardohain tiene fecha de finalización. Aunque el conductor prefiere hablar de una "pausa" en lugar de un "final definitivo", la decisión de levantar el programa del aire de El Trece está pactada para el mes de noviembre.

En diálogo con la prensa, el conductor admitió que la finalización estaba "un poco prevista" y que la televisión es un medio dinámico. "Creo que noviembre es una fecha que teníamos pactada para levantar el programa... pero está previsto que para noviembre los escalones descansen", detalló Kaczka, confirmando que la decisión se manejaba internamente desde que se definió la continuidad del ciclo con Pampita al frente.

"Yo trato de pensar que no terminan los programas, sino que descansan de algún modo", analizó Guido, dejando la puerta abierta para un posible regreso: "Escalones tiene una marca tan fuerte. Creo que va a volver en algún momento".

El rating, una condición que pesó

Mientras Guido Kaczka se refirió a la "dinámica de la tele" y las decisiones del canal, la información que circuló desde la interna de El Trece apunta directamente a los números.

Según reveló el periodista Alejandro Castelo en su programa de streaming, la continuidad de Los 8 Escalones estaba sujeta a una exigencia de rating muy específica para su versión vespertina. "El canal le pide al programa que haga un piso de 3,5 puntos para arriba para tener futuro el año que viene", explicó Castelo.

La razón es netamente comercial: al ser un formato "muy costoso" de producir, la emisora necesitaba garantizar ese umbral de audiencia para sostener la pauta publicitaria. Si bien Pampita debutó al frente del ciclo en agosto, la baja en la medición que no logró alcanzar ese piso exigido habría sido el factor determinante para la decisión de terminar la temporada en diciembre, aunque Kaczka ya maneja el final para noviembre.

El propio Guido Kaczka cerró su testimonio explicando que la decisión final es del canal y que, de hecho, aún no había hablado con Pampita sobre la fecha exacta del levantamiento. De esta forma, Los 8 Escalones se prepara para una pausa obligada, mientras sus responsables confían en la fortaleza del formato para un eventual regreso en 2026.