Susana Giménez volvió a ser noticia, esta vez no por su carrera artística sino por sus declaraciones en torno a las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires. Invitada a El diario de Mariana, la diva evitó pronunciarse sobre el triunfo de Fuerza Patria y optó por mantener distancia de cualquier definición que pudiera generar polémica.

“De política no hablo. Yo he dicho que no soy peronista, nada más, es lo único. El pueblo votó, el pueblo sabrá”, señaló con firmeza. Y al ser consultada sobre la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, agregó: “Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos. Además La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.

En el programa Puro show analizaron el bajo perfil de la conductora frente a un tema tan sensible. “Muy medida, de golpe no tiene más ganas de decir cosas que no se anima a decir”, observó Matías Vázquez. Angie Balbiani recordó además el difícil momento que atravesó Giménez cuando, al inicio de la gestión de Alberto Fernández, decidió radicarse en Uruguay: “La criticaron mucho, le decían que había hecho la plata en Argentina y se la llevaba afuera, y la pasó mal”.

Aunque Susana ha tenido históricas intervenciones políticas, esta vez optó por la cautela. “Lo que hace Susana es de alguien medido que dice ‘no puedo seguir defendiendo a Milei, a pesar de que lo voté’. Me parece muy bien lo que hace”, opinó Iglesias en la mesa.

El análisis concluyó en que tanto Giménez como otras figuras buscan no sobredimensionar los resultados provinciales y evitan proyectarlos a la escena nacional. “Creo que están siendo medidos para no transmitir que la elección de la provincia se extienda a nivel nacional. Un poco le bajan el volumen”, cerró Balbiani.