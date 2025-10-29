El cantante Rusherking sumó una nueva faceta a su carrera y debutó como empresario gastronómico con la inauguración de Pastasole Argentina, su flamante local ubicado en el corazón de Palermo.

Inspirado en un reconocido restaurante de Nueva York, el artista decidió traer al país la experiencia culinaria que lo cautivó durante su última estadía en Estados Unidos.

Con un concepto simple pero sofisticado, Pastasole propone un menú centrado en el clásico fettuccine Alfredo, que puede personalizarse con distintas salsas, proteínas y toppings. La particularidad del plato está en su preparación: la pasta se cocina en apenas dos minutos y se termina dentro de una horma de queso estacionada durante 24 meses, lo que le aporta una textura y un sabor únicos.

El restaurante, ubicado en Fitz Roy 1947, ofrece opciones como salsas bolognesa, pesto, arrabbiata o pomodoro, y acompañamientos como pollo cremoso, ragú toscano, albóndigas o burrata fresca. Además, los fanáticos del dulce pueden cerrar la experiencia con clásicos italianos como tiramisú o cannoli.

Durante la inauguración, Rusherking expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “La música es lo principal, pero estoy cumpliendo uno de mis sueños. La pasta es algo que siempre me gustó y estoy feliz de poder compartirlo con la gente”, contó en diálogo con Puro Show (El Trece).

El músico también reveló cómo nació la idea: “El año pasado, mientras grababa mi álbum en Nueva York, conocí este restaurante, probé la comida y me enamoré del concepto. Lo hablé con mis viejos, hice muchos testeos y supe que era una gran idea traerlo a Buenos Aires”.

Con Pastasole, Rusherking combina dos de sus grandes pasiones —la música y la gastronomía— en un proyecto que busca conquistar tanto a sus seguidores como a los amantes de la buena comida.