El inusual concierto que el presidente Javier Milei brindó este lunes 6 de octubre en el Movistar Arena para celebrar su libro y revivir su faceta de rockstar no pasó desapercibido, y la respuesta más comentada llegó desde el otro lado del Atlántico. La cantante Lali Espósito, reconocida por su postura crítica, lanzó una contundente "indirecta" que sus seguidores rápidamente interpretaron como un dardo directo al mandatario.

Mientras se encuentra en España con su gira "No vayas a atender cuando el demonio llama", Lali utilizó sus redes sociales para emitir su mensaje.

El payaso

Desde Madrid, la artista pop compartió un video en sus historias de Instagram donde se la veía caminando, luciendo estratégicamente una remera con la imagen de un payaso, referencia a su último lanzamiento. Pero fue el audio que acompañaba el clip lo que encendió la polémica.

En la banda sonora se escuchaba a Lali cantar versos de su propia canción que sonaron a crítica lapidaria contra el espectáculo político-musical de Milei:

"El truco ese que hiciste yo ya lo vi, igual se asombran todos, ¿Qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, uy, te mentí. Me estás vendiendo humo y se puede ver".

Rápidamente, la base de fans de la cantante asoció la publicación con el evento del presidente, entendiendo que la artista estaba descalificando la performance de La Libertad Avanza en el estadio repleto.

La polémica declaración de Lali tuvo lugar horas después del "show musical" que brindó el presidente en el Movistar Arena, ante una multitud de seguidores. Milei intentó recuperar su imagen pública de estrella de rock al anunciar su más reciente libro sobre su visión de la economía.

El mandatario se subió al escenario acompañado de la autodenominada "banda presidencial", que incluyó a figuras como Ana Tamagno y, notablemente, a la mezzosoprano Lilia Lemoine y a los diputados Joaquín y Bertie Benegas Lynch.

Entre las canciones interpretadas por el presidente se destacaron clásicos del rock nacional y el romanticismo, como "Demoliendo hoteles" de Charly García, la cumbia "No me arrepiento de este amor" de Gilda, "Dame el fuego de tu amor" de Sandro y "El Rock del gato" de Los Ratones Paranoicos.

El contrapunto entre el espectáculo del jefe de Estado y la filosa respuesta de Lali Espósito evidencia, una vez más, la marcada grieta cultural que divide a la escena artística y la política en el país.